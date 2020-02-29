Команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив – заявление

29.02.2020, 9:46, Новости дня

Команда специалистов Международного валютного фонда, которая находится в Украине, достигла прогресса в обсуждении законодательных инициатив и продолжит дискуссию в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана, которое есть в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».

«Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни», – отмечается в заявлении.

18 февраля МВФ выпустил заявление, что направит в Украину несколько экспертов «для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности». Другие подробности в заявлении не приводились. По данным LIGA.net, миссия во главе с руководителем Рон ван Роденом прибыла в Украину 20 февраля. 

25 февраля издание «НВ Бизнес» сообщило, что миссия МВФ обсуждает с украинскими властями законопроект №2571, который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков, в том числе крупнейшего в Украине «ПриватБанка», предыдущим владельцам.

Собеседники «НВ Бизнес» утверждали, что МВФ даже меньше волнует открытие рынка земли в Украине, нежели судьба законопроекта №2571.  

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Cadillac в РФ делает ставку на кроссоверы и отказывается от седанов

15.02 / Россияне с заподозренного в перевозке больных коронавирусом лайнера вылетают из Камбоджи

06.02 / Оркестр из Владимира выступит на московском концерте в честь дня рождения Анны Герман

21.02 / Меркель и Макрон обсудили с Эрдоганом ситуацию в Идлибе

22.02 / Le Monde — протесты канадских индейцев парализовали экономику страны

30.01 / Кононенко: Грета Тунберг может больше в жизни никогда не работать

28.02 / Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за обострения ситуации в Сирии

29.01 / В Москве госпитализирован глава Алтая

06.02 / «Динамо» не сможет регистрировать новых футболистов, пока не рассчитается с Шейдаевым

03.02 / Не пустить коронавирус в Россию: за месяц проверены более 1,5 миллиона человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика