Команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив – заявление

29.02.2020, 9:46, Новости дня

Команда специалистов Международного валютного фонда, которая находится в Украине, достигла прогресса в обсуждении законодательных инициатив и продолжит дискуссию в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люгмана, которое есть в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».

«Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни», – отмечается в заявлении.

18 февраля МВФ выпустил заявление, что направит в Украину несколько экспертов «для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности». Другие подробности в заявлении не приводились. По данным LIGA.net, миссия во главе с руководителем Рон ван Роденом прибыла в Украину 20 февраля.

25 февраля издание «НВ Бизнес» сообщило, что миссия МВФ обсуждает с украинскими властями законопроект №2571, который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков, в том числе крупнейшего в Украине «ПриватБанка», предыдущим владельцам.

Собеседники «НВ Бизнес» утверждали, что МВФ даже меньше волнует открытие рынка земли в Украине, нежели судьба законопроекта №2571.