Азиатские страны подошли к «решающему моменту» в борьбе с коронавирусом

29.02.2020, 9:43, Новости дня

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч. Всемирная организация здравоохранения предупреждает — коронавирус может перерасти в пандемию. COVID-19 охватил большинство государств Европы: за сутки добавилось семь новых стран. Ухудшается ситуация и в Азии. Власти Южной Кореи советуют гражданам провести выходные дома. По словам министра здравоохранения страны, суббота и воскресенье станут "решающим моментом" в борьбе с коронавирусом. Как эпидемия изменила жизнь в регионе?

Нехватка масок, санитайзеров для рук. Число зараженных в Южной Корее приближается к трем тысячам человек. Почти пятая часть из них — только за последние сутки. С каждым днем жителям Сеула становится все труднее приобрести необходимые средства защиты.

"На прошлой неделе я смогла купить сыну дезинфицирующее средство для рук. Но после этого достать его стало трудно. Цена на онлайн-покупки становится выше. Мне пришлось ждать, чтобы купить его", — рассказала жительница Сеула.

Власти советуют не выходить на улицу без острой необходимости. И жители охотно подчиняются. Некоторые предпочитают и вовсе запереться в четырех стенах.

"Я просто сижу дома. Сегодня я вышел впервые за долгое время. Частные институты сейчас закрыты, и начало учебного семестра откладывается. Я боюсь коронавируса", — поделился добровольный затворник.

Закрыли учебные заведения и в Японии. Страна занимает пятое место в мире по количеству инфицированных. В некоторых районах власти объявили чрезвычайное положение.

"Я боюсь, что новый коронавирус быстро распространится, если мы сейчас ничего не предпримем. Я должен объявить чрезвычайное положение, и я считаю, что должен сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Начиная с сегодняшнего дня и до 19 марта, я призываю к сотрудничеству людей в префектуре", — сообщил губернатор Хоккайдо Наомичи Сузуки.

На вынужденные двухнедельные выходные ушли даже тематические парки Disneyland и Universal. Предполагается, что откроют их в середине марта. Но вирус может внести свои коррективы.

"Я забронировала билет 3 месяца назад. Только что мне пришлось отменить билет на завтра. Я разочарована, но хотя бы сегодня смогу повеселиться", — сказала одна из посетительниц.

В эпицентре инфекции ситуация лучше. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус в Китае постепенно удается сдерживать.

"Сдерживание вируса и прерывание его передачи дают нам возможность остановить вирус, но, очевидно, что его распространение замедляется. Мы это видим в Китае и Сингапуре. Это позволяет нам подготовиться", — сообщил исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

Борьба с вирусом дается китайским врачам, в буквальном смысле, кровью и потом.

"Наши врачи играют при лечении пациентов шесть различных ролей одновременно. Мы должны работать над спасением человеческих жизней, сдерживанием распространения болезни, заботиться о психическом здоровье пациентов и обеспечивать их питанием. Мы должны заботиться о дыхании пациентов и следить за их состоянием здоровья", — рассказал вице-президент Медицинской школы Чжэцзянского университета Ван Вэйлин.

Успехи очевидны. Из 79 тысяч зараженных почти половина благополучно выздоровели.

"Привет, это Сигэ. Только что, в 14:30, мой врач сказал мне, что я могу покинуть больницу завтра, так как все мои результаты анализов соответствуют критериям для выписки. Это последняя ночь моего пребывания здесь. Я слишком взволнован, чтобы уснуть. Мне почему-то не хочется расставаться с моими товарищами по палате и медицинским персоналом, но наша общая цель — как можно скорее покончить с эпидемией", — поделился в соцсети бывший пациент.

Между тем, накануне китайские медики обнародовали результаты вскрытия первой жертвы коронавируса. Поражает он, в основном, легкие человека. Однако затрагивает ли он другие органы, пока не известно.