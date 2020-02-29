Уникальный орган зазвучал в «Зарядье»: 20 мировых музыкантов будут играть 24 часа без перерыва

29.02.2020, 9:43, Новости дня

В московском парке Зарядье в субботу проходит инаугурация Большого концертного органа. Он будет звучать беспрерывно на протяжение 24 часов. Мировой рекорд готовятся зафиксировать представители Книги рекордов Гиннеса, передает телканал "Россия 24".

В дебютном концерте участвуют знаменитые музыканты из России, Швеции, Кореи, Японии, Германии, США, Великобритании и Франции. Каждый выступает со своей неповторимой программой.

Свидетелями этого события станут тысячи зрителей. С 8 марта концерты органной музыки будут проходить в Зарядье регулярно. Самый современный орган Европы — в высоту с трёхэтажный дом, весит 41 тонну и говорит языком 6 тысяч труб. В Москву его везли по частям, собирали вручную и долго настраивали, добиваясь идеального звучания.