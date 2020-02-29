В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

29.02.2020, 9:43, Новости дня

В Ульяновской области в субботу на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск пассажирский автобус опрокинулся в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.

Как пишет РИА Новости, трое детей доставили в больницу, один из них в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим врачи помогли на месте ДТП. Также готова группа психологической помощи.

По распоряжению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова специальная комиссия проверит соблюдение правил перевозки детей.