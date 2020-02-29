Надаль вышел в финал турнира в Акапулько, где сыграет с Фритцем

29.02.2020, 9:43, Новости дня

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль проблися в финал теннисного турнира в мексиканском Акапулько. Это произошло после того, как в полуфинальной встрече испанец нанес поражение болгарину Григору Димитрову.

Надаль одолел своего соперника по итогам двух сетов. Испанский теннисист по истечении 1 часа 44 минут взял верх со счетом 6:3, 6:2. В решающем матче Надаль сыграет с американцем Тейлором Фритцем, обыгравшем в своем полуфинале соотечественника Джона Изнера.

Финал состоится первого марта. Общий призовой фонд турнира в Акапулько составляет свыше двух миллионов долларов.



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