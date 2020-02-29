Илон Маск пообещал улучшить дизайн пикапа Tesla Cybertruck

29.02.2020, 9:34, Новости дня

Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике в ноябре 2019 года.

Несмотря на примитивный дизайн кузова, автомобиль все же высоко оценили многочисленные эксперты и специалисты. Однако все чаще стали звучать опасения относительно того, что полностью металлический кузов может привести к тяжелым последствиям для остальных участников дорожного движения. Основатель компании Tesla пообещал, что в скором времени внешний пикап электро-пикапа будет модернизирован.

Напомним, в продажу планируется выпустить модификации пикапа Tesla Cybertruck с 1-3 электромоторами в разных комплектациях. В максимальной версии разгон до сотни составит 2,9 секунд. Серийный выпуск состоится в следующем году.