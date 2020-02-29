Недорогой пикап Wingle 5 обновила компания Great Wall

29.02.2020, 9:34, Новости дня

Обновленный пикап Great Wall Wingle 5 Euro Edition в ближайшее время начнут продавать на китайском рынке.

Данный автомобиль может похвастаться уникальной формой радиаторной решетки, а также стильными бамперами и модернизированной головной оптикой. Вместе с тем новая модель имеет 2,4-литровый бензиновый мотор, который выдает 160 л.с. мощности. Покупатели смогут выбрать пикап Great Wall Wingle 5 Euro Edition с 6-ступенчатой коробкой передач и 2-литровым дизельным агрегатом на 102 л.с.

В числе новых опций следует отметить дополнительный блок управления климат-контролем, мультимедийный комплекс, а также кожаный салон. Автомобиль получил также мульти-руль и ряд систем безопасности. В стартовой комплектации цена составит 68,8 тысяч юаней.



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