В Кабо-Верде российские моряки получили от 10 до 12 лет тюрьмы за контрабанду 9 тонн кокаина

29.02.2020, 9:20, Новости дня

Суд в Кабо-Верде приговорил российских моряков, задержанных по подозрению в контрабанде кокаина на судне ESER в январе 2019 года, к реальным срокам лишения свободы. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Веллер.

«Сегодня суд вынес решение: все наши моряки признаны виновными и им определена мера наказания — капитану Котловскому 12 лет лишения свободы, всем остальным членам экипажа по 10 лет!» — сообщил он.

Он отметил, что моряки признаны виновными в транспортировке и контрабанде наркотиков, обвинения в участии в организованном преступном сообществе сняты.

1 февраля 2019 года стало известно о задержании в порту Прая (Кабо-Верде) сухогруза ESER с российскими моряками, на судне было обнаружено более 9 тонн кокаина.