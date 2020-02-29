Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

29.02.2020, 9:20, Новости дня

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло к утру субботы 85153 человек. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (перевод — «Интерфакс»).

На Китай приходится 79251 подтвержденных случаев заболевания, за пределами страны число зараженных достигло 5902, увеличившись за сутки на 1718 случаев.

Больше всего больных — 2931 — выявлено в Южной Корее.

Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы глобального распространения коронавируса до «очень опасного».



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