Названы лучшие семейные автомобили на вторичном рынке России

29.02.2020, 9:19, Разное

Эксперты проанализировали вторичный рынок машин в РФ и выделили 3 лучших семейных автомобиля. Все модели могут похвастаться не только долговечностью, но и высоким уровнем безопасности и практичности.
Открывает ТОП-3 Volkswagen Touran. Сейчас на рынке представлено 3 поколения модели. В салоне минивэна может вместиться 7 человек, а объем багажника составляет до 3 тысяч литров. Моторная гамма Volkswagen Touran представлена дизельными и бензиновыми двигателями мощностью до 170 лошадиных сил и объемом от 1.2 до 2.0 литра. На “вторичке” автомобиль предлагают по цене от 300 тысяч рублей.

Ford S-Max отличается от других моделей подобного рода большим количеством опций для салона, которые позволяют существенно изменить его вместимость и объем багажника. Моторная гамма модели обширная, включает в себя как мощные варианты, так и экономичные. Максимальная мощность бензиновых двигателей составляет 240 лошадиных сил, дизельных — 150, передают «Автоновости дня». Цена Ford S-Max на вторичном рынке начинается от 250 тысяч рублей.

Японец Mitsubishi Grandis также считается одним из лучших семейных автомобилей на “вторичке”. Модель довольно широкая, на выбор покупателям могут предложить 6 или 7-местный салон. Двигатель всего один — 2,4-литровый бензиновый мощностью 165 лошадиных сил. Трансмиссия — АКПП или МКПП. Стоимость Mitsubishi Grandis на “вторичке” начинается с отметки в 220 тысяч рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / В России появился новый телефон BQ 2819 Tank Quattro с двумя фонариками и четырьмя SIM-картами

13.01 / “Вырастить голожопого Маугли”: Водонаева о суровом воспитании сына

04.01 / Мнение: Индиец опроверг Маркса за 5 минут

17.02 / Стал известен список автомобилей с бракованными подушками безопасности

29.01 / Ксения Бородина призвала не шутить о коронавирусе

06.01 / Медики: Тунец помогает снизить уровень холестерина

06.01 / Юлия Костюшкина обвинила сотрудников Госавтоинспекции в незаконном штрафе

14.01 / В Сети появился новый трейлер экранизации комиксов «Бладшот» от студии Sony

05.02 / На круизном корабле с больными коронавирусом оказались двое россиян

30.12 / Концепт Imagine by KIA выйдет в серийное производство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика