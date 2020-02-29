Названы лучшие семейные автомобили на вторичном рынке России

29.02.2020, 9:19, Разное

Эксперты проанализировали вторичный рынок машин в РФ и выделили 3 лучших семейных автомобиля. Все модели могут похвастаться не только долговечностью, но и высоким уровнем безопасности и практичности.

Открывает ТОП-3 Volkswagen Touran. Сейчас на рынке представлено 3 поколения модели. В салоне минивэна может вместиться 7 человек, а объем багажника составляет до 3 тысяч литров. Моторная гамма Volkswagen Touran представлена дизельными и бензиновыми двигателями мощностью до 170 лошадиных сил и объемом от 1.2 до 2.0 литра. На “вторичке” автомобиль предлагают по цене от 300 тысяч рублей.

Ford S-Max отличается от других моделей подобного рода большим количеством опций для салона, которые позволяют существенно изменить его вместимость и объем багажника. Моторная гамма модели обширная, включает в себя как мощные варианты, так и экономичные. Максимальная мощность бензиновых двигателей составляет 240 лошадиных сил, дизельных — 150, передают «Автоновости дня». Цена Ford S-Max на вторичном рынке начинается от 250 тысяч рублей.

Японец Mitsubishi Grandis также считается одним из лучших семейных автомобилей на “вторичке”. Модель довольно широкая, на выбор покупателям могут предложить 6 или 7-местный салон. Двигатель всего один — 2,4-литровый бензиновый мощностью 165 лошадиных сил. Трансмиссия — АКПП или МКПП. Стоимость Mitsubishi Grandis на “вторичке” начинается с отметки в 220 тысяч рублей.