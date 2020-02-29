Гаджеты: Huawei готовит «убийцу» Redmi 7

29.02.2020, 9:19, Разное

Смартфон Redmi 7 давно на рынке и пользуется спросом со стороны пользователей. Новый аппарат Huawei Enjoy 10e позиционируют как достойного конкурента и альтернативу этого девайса.
Уже продолжительное время на рынке находится гаджет Redmi 7 и для немалого количества производителей он считается ориентиром с точки зрения возможностей и баланса стоимости. Официальная презентация нового мобильного устройства Huawei Enjoy 10e состоится в первый день весны, и устройство может получить не меньшую популярность и востребованность у потребителей, чем его оппонент. Смартфон даже прозвали хорошим альтернативным вариантом седьмой модели.

Инсайдеры прозвали Enjoy 10e «мини-Кинг-Конгом». Неофициально именно так бренд именует свой аппарат, который получил 6,3-дюймовый HD-экран, аккумулятор объемом 5000 мАч, двойную камеру, процессор MediaTek P35 и 128 Гб собственной памяти.



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