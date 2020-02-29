Предложено ввести уголовную ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

29.02.2020, 9:12, Новости дня

В Госдуму в пятницу внесен законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах в том числе и на общероссийское голосование по поправке к Конституции, сообщил глава комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 142.1 «Фальсификация итогов голосования», 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ. Уголовное наказание в зависимости от степени тяжести преступления предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля. Этот день будет оплачиваемым выходным. Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Россияне, которые по уважительной причине не проголосовали 22 апреля, смогут сделать это еще в течение трех дней.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.



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