Forbes исключил двух россиян из списка долларовых миллиардеров

29.02.2020, 9:12, Новости дня

Журнал Forbes сказал оценку состояния российских бизнесменов Ратмира Тимашева и Андрея Баронова и исключил их из списка долларовых миллиардеров.

По уточненным оценкам, их состояние не превышает миллиарда долларов, сообщается на сайте Forbes.

Бизнесмены пополнили список российских долларовых миллиардеров в январе. Предполагалось, что состояние каждого из предпринимателей превысит 1 млрд долларов после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software.

Однако, по данным Forbes, десять процентов доли Баронова и Тимашева перешли в опционный фонд, что уменьшило их состояние до 900 млн долларов. К тому же им придется заплатить налоги – проживающий в США Тимашев отдаст 31%, а налоговый резидент Швейцарии Баронов – 20%.

Таким образом, состояние бизнесменов не превышает млрд долларов у каждого. По оценкам издания, Баронов владеет активами на общую сумму в 770 млн долларов, а Тимашев – 680 млн.

Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских миллиардеров прошлого десятилетия. На первом месте оказался глава и совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Также Forbes составил список миллиардеров-неудачников.