Болгария выделила 100 тыс. литров спирта на борьбу с коронавирусом

29.02.2020, 9:12, Новости дня

Болгарские власти планируют выделить из госрезерва 100 тыс. литров спирта для производства дезинфицирующих средств в связи с высоким спросом на такие препараты в аптеках из-за коронавируса, сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов.

«Говорят, что не хватает дезинфицирующих средств и спирта… Я распорядился выделить из резервов 100 тыс. литров спирта, чтобы никто не говорил, что спирта нет, чтобы те, кому он нужен для производства, могли взять столько, сколько им необходимо», – сказал премьер, передает РИА «Новости».

Он поручил министру экономики Эмилу Караниколову сделать все необходимое для предотвращения дефицита в аптечных поставках, провести встречи с производителями защитной одежды, масок и дезинфицирующих средств.

«Предприятия, которые производят соответствующие товары, – обеспечьте им доступ к спирту и всему, что связано с их производством, свяжитесь с производителями масок, и если есть те, кто может перепрофилировать производство, пусть сделают это», – добавил Борисов.

На данный момент в Болгарии не выявлено случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в четверг случаи заражения коронавирусом зарегистрировали Нидерландах и Северной Ирландии.