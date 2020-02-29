Boeing призналась в нарушении хода испытаний систем Starliner до первого полета

29.02.2020, 9:12, Новости дня

Компания Boeing признала, что процедуры тестирования систем корабля Starliner перед первым испытательным полетом в декабре 2019 года были проведены некорректно, сообщают американские СМИ.

Издание The Washington Post со ссылкой на заявление руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда сообщает, что компания сократила ключевое тестирование программного обеспечения корабля, передает РИА «Новости».

Кроме того, не удалось должным образом провести проверку на соответствие критически важной системы ключевого оборудования – вместо этого для проведения тестирования была использована компьютерная система с дефектами.

Однако Малхолланд отметил, что Boeing будет модернизировать методы проверки своих систем перед вводом в эксплуатацию. Кроме того, будет проведен полный анализ кода программного обеспечения.

Представитель компании также подчеркнул, что проблемы в испытаниях систем не связаны с финансовыми затратами: «Цена никогда не была ключевым фактором в каком бы то ни было решении о том, как нам нужно испытывать наши системы».

Напомним, 20 декабря 2019 года Starliner стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что он пробудет восемь дней на орбите, однако позже стало известно о его нештатном выведении на орбиту. В итоге Starliner истратил слишком много топлива и не смог лететь дальше.

В феврале сообщалось, что одно из устройств для Starliner изготавливается в России.



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