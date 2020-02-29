В США задумались над применением закона о продукции военного назначения из-за коронавируса

29.02.2020, 9:12, Новости дня

США могут задействовать закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны в рамках борьбы со вспышкой нового коронавируса, сообщил министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар.

Азара спросили в ходе брифинга, собирается ли Вашингтон из-за вспышки коронавируса задействовать закон, принятый Конгрессом 70 лет назад для ускорения производства предметов медицинского назначения, передает ТАСС.

Он отметил, что «если нам будет нужно, мы задействуем его без колебаний».

Данный закон позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях национальной безопасности. Также он разрешает главе государства фактически установить контроль над секторами гражданской экономики и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.

Азар добавил, что правительство может таким образом ускорить выполнение ряда контрактов.

До этого он заявил, что американские власти должны в экстренном порядке приобрести порядка 300 млн хирургических масок и респираторов в связи с распространением коронавируса.

Ранее Белый дом счел социализм опаснее коронавируса. В США «социалистом» называют одного из кандидатов на пост президента США Берни Сандерса.



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