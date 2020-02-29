Мнение: О медицинской разгадке убийственной силы коронавируса

29.02.2020, 9:04, Разное

Почему человечество вдруг оказалось так уязвимо к новому коронавирусу 2019-nCoV он же SARS-CoV-2, несмотря на все достижения медицины?

Сейчас над этой загадкой бьются лучшие умы. И если с уязвимостью ведущих экономик перед грозной инфекцией всё более-менее понятно и объяснимо, то что происходит с людьми? Упрощённо говоря, почему даже в условиях стационара так сложно справиться с CoVID-19?

Или, точнее, как именно коронавирус убивает?

Тут важно знать ответ не только в первом приближении. Иначе сохранится риск, что даже правильно назначенное лечение не будет эффективным. Вот почему так интересны полученные практические результаты скрупулёзных исследований у реальных больных.

Как сообщается, в Китае опубликованы данные патолого-анатомической экспертизы тела первого погибшего из-за COVID-19. Из них следует, что вирус поражает преимущественно лёгкие человека. При этом достоверных доказательств того, что болезнь затрагивает другие органы, получено не было.

Уточняется, что изначально у госпитализированного не фиксировалось ни повышения температуры, ни многих других симптомов заболевания. И лишь на 10-й день после поступления в больницу у него появились дискомфорт и зуд в горле плюс высокая температура, а компьютерная томография выявила наличие инфекционных очагов в его лёгких.

Окончательный диагноз был получен только на 13-й день наблюдений за ним. Скончался больной на 28-й день после госпитализации. Причиной его смерти была указана «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность».

Иначе говоря, убивает не столько сам вирус, сколько связанные с ним осложнения. Как и при банальном гриппе, надо заметить.

Ещё из важного – умершему было 85 лет. Увы, но люди старшей возрастной группы априори находятся в группе риска при любых респираторно-вирусных инфекциях. Преклонные годы, ослабленный иммунный ответ, негативные изменения внутренних органов – такое сочетание при любой инфекции опасно. Такова, к сожалению, суровая правда жизни.

Это не значит, конечно, что молодые и крепкие могут пускаться во все тяжкие, в том числе «лечиться» алкоголем, чесноком и салом. Но и бежать к нотариусу и за саваном при каждом чихе вряд ли стоит. Скорее всего, львиная доля заболевших страшной инфекцией, спишут всё через пару недель на простую «простуду»…

А вы как от COVID-19 предохраняетесь?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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