Четвертый этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Casual

29.02.2020, 9:01, Разное

Каждую неделю мы публикуем фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

На этой неделе героинями голосования, посвященного лучшим образам в стиле casual, стали: Ирина Старшенбаум, доказавшая, что костюм-тройка Yana Dress может выглядеть эффектнее вечернего платья; Кристина Асмус, сочетавшая «школьный» твидовый костюм Maje с сексапильными ботфортами; Ирина Горбачева, которая не боится сочетать классику (в частности, юбку Lesyanebo и пальто Litkovskaya) c ультрамодными аксессуарами — как эта крупная цепь; еще одна поклонница костюмов и творчества дизайнера Олеси Шиповской, основавшей Lesyanebo, Аглая Тарасова; Юлия Паршута, которая уравновесила объем пиджака Delada узкими брюками Amour; а также верный и красивый друг Дома Chanel Равшана Куркова.

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опросЧей образ лучше? Четвертый этап конкурса "Самые стильные в России-2020": CasualИрина СтаршенбаумКристина АсмусИрина ГорбачеваАглая ТарасоваЮлия ПаршутаРавшана Куркова