Роспотребнадзор: Россия проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса

29.02.2020, 8:52, Новости дня

Россия проверила более трех миллионов пассажиров с того дня, как стало известно о риске распространения коронавируса. Итоги работы за два месяца подвела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула — в нашей стране детально проработана система реагирования, созданы тест-системы для проверки на наличие инфекции. В регионах работают с анализами уже 85 лабораторий. К появлению возможных больных готовы более 350 медицинских учреждений на 30 тысяч человек.

Также Попова рассказала, что делать при подозрении на заражение коронавирусом COVID-19.



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