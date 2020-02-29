В Подмосковье горит овощной склад

29.02.2020, 8:52, Новости дня

В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы. Общая площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. О ЧП сообщили представители пресс-службы МЧС России.

Как уточняется, на пульт поступило сообщение о возгорании на складе овощебазы в деревне Софьино в Наро-Фоминске на 49 километре Киевского шоссе.

К борьбе с огнем привлечены 44 человека личного состава и 11 единиц спецтехники, сообщает РИА Новости.



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