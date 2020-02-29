Жест солидарности: «Реал» пригласил футболистов из Уханя на «класико» с «Барселоной»

29.02.2020, 8:51, Новости дня

Мадридский "Реал" совместно с организаторами чемпионата Испании по футболу стал инициатором доброго жеста в адрес футболистов китайского клуба "Ухань Чжоэр". "Галактикос" пригласили спортсменов из Уханя на "класико" против "Барселоны".

Игроки "Уханя" проходили тренировочные сборы в Испании, и теперь из-за того, что их город является городом-очагом коронавируса, не могут вернуться на родину. Как сообщает Спортс.Ru, в знак солидарности "Реал" с Примерой решили скрасить будние дни футболистов из Поднебесной приглашением на главный матч Испании.

Кроме того, помимо самого матча "Ухань Чжоэр" перед матчем посетит офис Ла Лиги, а на следующий день после игры для китайских гостей специальную экскурсию по стадиону "Сантьяго Бернабеу" проведет директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо.

Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" состоится первого марта. Накануне встречи каталонцы с 55 очками лидируют в чемпионате Испании, "Реал" же с 53 баллами преследует "Барсу", идя на втором месте.