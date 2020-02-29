Малкин не спас «Питтсбург» от поражения «Анахайму»

29.02.2020, 8:51, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге завершался матчем в Анахайме, где местный клуб "Дакс" принимал "Питтсбург Пингвинз". Хозяева оказались негостеприимными к гостям, и обыграли их со счетом 3:2.

Победу "уткам" принесли точные броски Дэнтона Хайнена, Райана Гецлафа и Брендана Гуле. В составе "пингвинов" дублем отличился Джейсон Цукер. Российский нападающий Евгений Малкин сыграл 19 минут 21 секунду, но отметиться результативными действиями ему не удалось.

"Питтсбург" проиграл пятый матч подряд. "Анахайм" же выиграл второй матч кряду.

В еще одном матче дня "Вегас Голден Найтз" на своей домашней площадке обыграл "Баффало Сэйбрз" (4:2).



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