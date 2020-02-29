Эксперты рассказали историю происхождения 29 февраля

29.02.2020, 8:31, Разное

Эксперты рассказали о «високосном» феномене, связанном с «лишним» днем в конце зимы. Множество людей продолжает верить, что 29 февраля приносит неурожай, болезни и другие беды.

Характерным в этом плане является утверждение астролога Анны Старостиной. С одной стороны, она говорит о древней традиции и о том, что звезды не стоят за датой 29 февраля, так как она была введена для удобства. С другой же, эксперт отмечает способность рожденных в этот день людей исцелять недуги и обладать даром предсказания.

Появление в последнем месяце зимы еще одного дня историки связывают с императором Юлием Цезарем и советом астронома Созигена провести реформу календаря для устранения астрономического смещения. В реальности год длится 365 суток и 6 часов, а чтобы «устранить» накапливающиеся четверти, они были объединены каждый четвертый год в один день. Римляне вначале добавляли этот день после 24 февраля, который они называли «шестым днем до марта». Это звучало на латыни как bissextus, а по-русски произносились «високос». К февралю лишний день прибавляли потому, что для римлян этот месяц заканчивал год, а март начинал новый. Достаточно вспомнить, что на Руси только три столетия назад им стал январь, чтобы понять всю условность события.

Вместе с тем европейцы сразу же стали считать 29 февраля особенным и даже лишенным юридической силы днем, когда не следовало заключать сделки или давать деньги в долг. На Руси вообще наделили его демонической силой, а покровителя святого Касьяна воспринимали как олицетворение дьявола, получавшего в последний день зимы дополнительную силу на весь год. Этим и объясняется, считает историк Наталья Синдеева, страх славян перед високосным годом. Психологи советуют изживать подобное чувство, так как, программируя себя на неудачи и беспокойство, люди ухудшают свое самочувствие и вредят здоровью.