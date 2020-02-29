Названы актеры Голливуда с русским происхождением

29.02.2020, 8:31, Разное

Голливуд привлекает внимание многих людей, которые стали актерами и мечтают о большой славе. Одними из главных лиц этого киноцентра являются звезды, имеющие русское происхождение или связанные с Россией.

Одним из таких кинодеятелей является обладатель «Оскара» Леонардо Ди Каприо. Знаменитость уверенно удерживает позицию лидера среди популярных и талантливых актеров. Не раз он говорил, что на 50% является славянином. Мать владельца «Оскара» Хелена Инденбиркен, урожденная Елена Смирнова, вместе с родителями уехала из Одессы после октябрьского переворота в Германию. В беседе с Владимиром Путиным Ди Каприо заявил, что его мать в двухлетнем возрасте умела разговаривать по-русски, а он сам наполовину русский.

У Роберта Дауни-младшего тоже имеются славянские корни. Его отец уехал из СССР в США в попытке найти работу. Мужчина принял решение стать актером и поступил в Университет искусств Калифорнии. Позже сын решил пойти по стопам родителя и тоже стал кинозвездой.

Мила Кунис родилась в Черновцах, но в семилетнем возрасте ее семья увезла в Лос-Анджелес. Будущая звезда испытывала неудобство в языковом плане, но исправила этот недостаток и начала интересоваться кино. Уже в 14 лет актриса получила первую роль в проекте.

Предки Натали Портман тоже связаны с Россией, где проживали в период правления царской династии Романовых. Прабабушка еврейской актрисы в начале прошлого века уехала из РФ, спустя время она обосновалась в США.

У Майкла Дугласа тоже присутствуют русские корни. Его прадед покинул Российскую империю, когда та воевала с Японией, чтобы не попасть на фронт. Он носил фамилию Даниелович-Думский, но в Штатах стал называться Дугласом.