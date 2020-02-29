Бюджетные Xiaomi Redmi 9, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro сертифицированы в России

29.02.2020, 8:31, Разное

Ряд смартфонов компании Xiaomi прошел сертификацию ЕЭК для России. Уже в скором времени у ритейлеров могут появиться Redmi 9, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro.
В базе бюджетные новинки появились под номерами M2003J6A1G, M2003J6B2G и M2003J6A2G. Также ЕЭК сертифицировала модели M2002F4LG, но пока неизвестно, о каком именно гаджете идет есть.

Серия Xiaomi Redmi 9 — долгожданная для покупателей. Инсайдеры говорят о наличии платформы Snapdragon 720 или Snapdragon 765. Базовая модель должна получить аккумулятор на 5000 мАч и новейший Android. Ожидаются изменения в дизайне — в частности, уменьшение зазора между экраном и корпусом, а также наличие квадратного сета камер. Стоимость смартфонов Xiaomi Redmi 9 пока не названа, но эксперты заверят — гаджет во всех версиях останется бюджетным.

Ранее Xiaomi снизила стоимость смартфонов Xiaomi Mi 9. Связаны изменения в цене с выходом Mi 10.



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