Samsung Galaxy S20 признали смартфоном с лучшим дисплеем

29.02.2020, 8:31, Разное

Сотрудники профессиональных лабораторий проверяют качество всех новых смартфонов, включая их экраны. Недавно гаджетом с лучшим дисплеем признали Samsung Galaxy S20.

Американская организация Underwriters Laboratories обнародовала данные о потреблении энергии экраном девайса от южнокорейского производителя при пользовании интернетом и просмотре фотографий. Как оказалось, средний израсходованный объем составил 1,3 Вт, что на 10% менее, нежели у Samsung Galaxy S10. За такие показатели мобильный аппарат стал победителем в номинации «Энергосбережение».

Специалисты из Швейцарии отметили, что новый экран OLED смартфона лучше остальных благодаря системе безопасности. Он излучает маленький процент синей световой гаммы, чем не могут похвастаться прочие аналогичные дисплеи. По сравнению с привычными жидкокристаллическими, экранами данный показатель ниже на 70%. До Galaxy S20 лучшим считали в этом сегменте iPhone 11 Pro, а до него — Galaxy Note 10.