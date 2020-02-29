Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму

29.02.2020, 8:21, Новости дня

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщают СМИ.

Всего в 2019 году РФ получила за золото 5,74 млрд долларов, 5,33 млрд из них пришлось на долю Британии, информирует РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Остальные 409 млн заплатили 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию.

В физическом выражении экспорт золота в Великобританию увеличился в 11 раз – с 10,4 до 113,5 тонны.

Ранее сообщалось, что CША и Британия резко нарастили закупку российской нефти. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Вашингтон и Лондон накачивают Россию нефтедолларами.



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