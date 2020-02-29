Вирусолог указал на главное отличие коронавируса от гриппа

29.02.2020, 8:21, Новости дня

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об отличиях новой коронавирусной инфекции от гриппа или ОРВИ.

По его словам, отличить новую коронавирусную инфекцию от гриппа или ОРВИ практически невозможно, так как они имеют очень похожую симптоматику, передает ТАСС.

Главным симптомом гриппа, отметил Лукашев, является высокая температура, а для нового коронавируса это не так. «Единственное – высокая температура, скажем, 39 градусов, не характерна для нового коронавируса», – отметил вирусолог, добавив, что кашель при наличии 2019-nCoV преимущественно сухой.

Это обусловлено тем, что вирус вызывает пневмонию (воспаление легких), а мокрый кашель преимущественно является симптомом бронхита.

В свою очередь педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что если человек приехал из района, эндемичного по новому коронавирусу, и в течение инкубационного периода (по данным Всемирной организации здравоохранения, он составляет 14 суток) почувствовал недомогание, лучше всего обратиться за помощью из дома, вызвав скорую помощь инфекционной клиники.

«В каждом городе есть место, куда направляют на сдачу теста на наличие новой коронавирусной инфекции, это все организовано. После нужно находиться в изоляции, пока не будет получен результат теста», – добавил Тимаков.

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