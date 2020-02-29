Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить поездки за рубеж

29.02.2020, 8:20, Новости дня

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания в других странах в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявила, что во избежание риска заражения нужно «максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», передает ТАСС.

«Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из России», – подчеркнула она.

В данный момент все пассажиры, прибывающие международными рейсами, проходят проверку на наличие симптомов инфицирования коронавирусом.

Пассажиров начали досматривать теплометрическим контролем с 31 декабря 2019 года, «с того момента, как было объявлено о возникающих рисках китайской стороной». За время проверили более 3 млн пассажиров, «из них не больше 15% – это граждане КНР, остальные – это граждане разных стран».

Попова напомнила, что РФ была одной из первых стран, принявших оперативные меры по борьбе с распространением коронавируса. Например, в терминале F аэропорта Шереметьево были созданы специальные условия для досмотра пассажиров и проведения обследований, а также организована выдача предупреждений о необходимости помещения под карантин, если это необходимо.

Она также сообщила, что все медицинские маски, продающиеся в аптеках, являются эффективным средством защиты от коронавируса при правильном использовании – нужно надевать чистую маску, менять ее через два-три часа.

Ранее ВОЗ повысила оценку риска коронавируса. Также из-за распространения болезни были отменены симпозиум ВАДА и международная туристическая выставка-ярмарка ITB.