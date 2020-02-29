Постпред США на заседании Совбеза призвала РФ «посадить боевые самолеты» в Сирии

29.02.2020, 8:04, Новости дня

На заседании Совбеза ООН по Сирии постпред США Келли Крафт призвала Россию срочно "посадить боевые самолеты" в Сирии. Российские ВКС находятся там с одобрения сирийской стороны, напоминает РИА Новости.  

Крафт также призвала все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, которые были утверждены в 2018 году. Она подтвердила, что Вашингтон поддерживает Анкару в ее "ответе на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные пункты". Однако постпред РФ Василий Небензя указал, что инцидент происходил вне турецкого наблюдательного поста и напомнил, что сирийские войска имеют право подавлять действия террористов в Сирии, как это указано в резолюциях Совета безопасности ООН.

Совбез ООН проводил экстренное заседание в связи с обострившейся обстановкой в Идлибе. В ночь на 28 февраля там погибли 33 турецких военнослужащих.



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