Врач футбольного клуба «Уфа» вновь спас жизнь пассажиру в самолете

29.02.2020, 8:04, Новости дня

Врач футбольного клуба "Уфа" помог предотвратить трагедию на борту самолета. Футболисты и тренерский штаб летели из Испании в Москву.

Буквально через несколько минут после взлета одной из пассажирок стало плохо. Доктор Ильшат Жданов сразу оказал ей помощь.

Благодаря его действиям удалось избежать экстренной посадки, и самолет успешно приземлился в Москве. Пострадавшую госпитализировали, сообщает телеканал "Россия 24".



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