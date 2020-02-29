2 российских фрегата прошли через Босфор, а турецкие хакеры взломали веб-сайт Министерства обороны России

29.02.2020, 7:43, Разное

2 Russian warships pass through Bosporus amid high tensions  
В обстановке высокой напряженности,  2 российских военных корабля прошли через Босфор 

BY FRENCH PRESS AGENCY — AFP    FEB 28, 2020  

На пути к Средиземному морю,  фрегат ВМФ РФ “Адмирал Григорович”  проходит через Босфор, Стамбул, Турция, 28 февраля 2020 года. (Reuters Photo)

Российские военные заявили, что  в пятницу, по пути в Средиземное море,  два российских военных корабля, вооруженных крылатыми ракетами, прошли через пролив Босфор в Стамбуле,  это произошло на фоне того, что напряжение в отношениях между Турцией и Россией резко усилилсь после гибели по меньшей мере 33 турецких солдат.

Российские военные сообщили, что два российских фрегата — “Адмирал Макаров”  и “Адмирал Григорович” — ранее покинули порт Севастополя на полуострове Крым, который РФ аннексировала у Украины в 2014 году, и  проследовали через пролив Босфор, а затем через пролив Дарданеллы. ,

«Фрегаты «Адмирал Макаров» и  «Адмирал Григорович», вооруженные высокоточными ракетными системами« Калибр-НК», осуществляют запланированный переход  из Севастополя», — заявил пресс-секретарь флота Алексей Рулев агентствам РИА Новости и Интерфакс.

Он не уточнил, куда, в конечном итоге,  направляются корабли, но российские военные корабли, проходящие через Босфор, обычно направляются в Средиземное море, чтобы поддержать операции Москвы в Сирии.

Проход кораблей  произошел через несколько часов после того, как Анкара объявила, что по меньшей мере 33 турецких солдата были убиты в сирийской провинции Идлиб после удара, в котором обвиняли союзника РФ Дамаск.

РФ заявила, что [турецкие]  войска были «там, где их не должно было быть», и были среди «террористов».

Инцидент поднял новые вопросы об устойчивости союза между Турцией и Россией для установления мира в Сирии.

Как черноморскому прибрежному государству, России, в соответствии с Конвенцией Монтрё о проливах 1936 года, разрешено проводить свои военные корабли через Босфор.

По  условиям  Конвенции, Турция может блокировать движение  российских военных кораблей только в том случае, если объявлена ​​война или если она ощущает неизбежную угрозу войны.

Интенсивное движение российских  кораблей в и из Сирии, известное как “Сирийский экспресс”, вызвало огромное любопытство в Стамбуле, где военные корабли проходят через сердце города на глазах у наблюдателей.

Turkish Hackers target Russian defence ministry website
Турецкие хакеры взломали сайт Министерства обороны России

Feb 29 2020

 Турецкие хакеры в пятницу ненадолго заменили содержание сайта Министерства обороны РФ текстом «Каждый турок рождается  солдатом», сообщает технический новостной сайт WebTekno .

Хакеры не выпустили отдельного заявления, но, как полагают, нападение является ответом на убийство более 30 турецких солдат в Идлибе 27 февраля российскими авиаударами.

С тех пор министерство удалило с веб-сайта несанкционированный контент, в том числе турецкий флаг, текст «Вооруженные силы Турции здесь» и видеоролик с гимном Турции.

Türk Hackerlar Rusya Savunma Bakanlığı’nın Sitesini Hackledi

Türk hackerlar, Rusya Federasyonu’nun Savunma Bakanlığı’na ait internet sitesini hackledi.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Эллен Дедженерес намекнула на предстоящее интервью с Меган Маркл

23.02 / Названы лучшие бюджетные наушники 2020 года дешевле 100 долларов с функцией шумоподавления

17.01 / В Петербурге грабитель напал на инкассатора и забыл взять деньги

23.01 / Мнение: Старые кони Путина, «темные лошадки» Мишустина и троянцы Собянина

24.02 / Бесплодным Андрею Чуеву и Виктории Морозовой удалось забеременеть

29.02 / Ирина Салтыкова не могла купить обувь для дочери в Турции из-за нехватки денег

13.01 / Мнение: «Вау-эффект, розовые очки». США: ожидание и реальность глазами русского

27.12 / Меган Маркл и принц Гарри бросили родственника на грани гибели

08.01 / В Казахстане 2-летняя девочка впала в кому после визита к частному стоматологу

28.02 / Игорь Крутой показал архивное видео с презентации песни Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика