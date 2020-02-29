Невероятное везение? Житель Плимута 8 раз обманывал смерть

29.02.2020, 7:42, Разное

Для большинства взрослых современных людей самая большая и страшная угроза для жизни это инсульт или рак. Но одного британца словно преследуют смертельно опасные ситуации, из которых он уже 8 раз выходил с поднятой головой.

37-летний Вес Грант родился и вырос в Южной Африке, а сейчас живет в Плимстоке, пригороде Плимута (Англия). Его детство в ЮАР пришлось на годы жестокого апартеида, во время которого он видел очень много травмирующих вещей, с которыми обычный человек как правило не сталкивается.

Но это было лишь начало к последующим происшествиям. Там же в ЮАР в Веса стреляли из пистолета, зарезали ножом при попытке угнать его автомобиль (нож чудом не задел легкие), а до этого в его школе произошел сильный пожар и он еле спасся.

К слову, помимо опасных ситуация Вес за всю жизнь пережил множество куда более мелких, но неприятных неудач.  (Паранормальные новости — paranormal-news.ru). 

В 16 лет Вес снова попал в огонь, на этот раз во время пожара в лесу рядом с летним лагерем. Тут ему повезло куда меньше, так как он получил серьезный ожог ноги и потом ему пришлось несколько месяцев проходить физиотерапию, чтобы снова нормально ходить.

Потом он решил обучиться трюку "выдувание огня" с помощью дезодоранта, но однажды баллон взорвался буквально в нескольких сантиметрах от его лица. К счастью, глаза не пострадали. 

В 24 года Вес Грант уехал из ЮАР в Великобританию к своей старшей сестре и тогда же решил стать морским пехотинцем. Но и в армии его преследовали злосчастные неудачи из которых ему снова удавалось чудом выходить без серьезных ранений.

Когда его отправили в Афганистан, он дважды попадал под обстрелы талибов. Там же в армии Вес перенес сердечный приступ от военных реалий, а во время рутинного прыжка с парашютом у него порвались две стропы и он лишь чудом (снова) сумел благополучно приземлиться. 

После этого Грант наконец уволился и вернулся в Плимут, где женился и сейчас воспитывает маленькую дочь. Он занимается бодибилдингом и работает охранником для разных знаменитостей, богачей или членов королевской семьи. Также он записался в резерв местной пожарно-спасательной службы.

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