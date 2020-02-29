Рыба-аллигатор, одна из самых пугающих и больших пресноводных рыб

29.02.2020, 7:42, Разное

Внешне этот хищный монстр выглядит как гибрид аллигатора и рыбы, за что его логично называют аллигаторовой щукой. Официальное ее название миссисипский панцирник (Atractosteus spatula).

За исключением некоторых рыб, которые водятся в тропических странах, аллигаторова щука одна из самых пугающих с виду и крупнейших по размерам пресноводных рыб. Но ее можно встретить и в соленых морских водах Мексиканского залива, причем рыба не ощущает никакого дискомфорта.

С виду она напоминает древнее доисторическое чудовище, которое жило рядом с динозаврами. И в самом деле, древнейшие окаменелые останки похожей рыбы датированы около 100 миллионами лет (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Современные экземпляры могут достигать в длину 3 метров и весит до 150 кг, но ходят легенды, что в прошлом вылавливались рыбки и покрупнее. Рыба эта имеет длинную пасть с рядом острых игловидных зубов и часто любит плавать у самой поверхности и дышать, высунув свою большую морду из воды. Да, эта рыба хорошо дышит атмосферным воздухом.

В эти моменты очевидцы часто принимают аллигаторову щуку за реального аллигатора, а то и за мифического морского монстра, если видят эту рыбу в океане.

Щука-аллигатор живет в Северной и Центральной Америке, в основном в водах реки Миссисипи. Также ее можно встретить в реках Мексики. Рыба не любит быстрое течение, а предпочитает теплую стоячую или почти стоячую воду.

В наши дни эта рыба встречается намного реже, чем прежде, причем никакой ценности для человека она не имеет, ее мясо несъедобно, так как слишком жесткое и сухое, а еще очень костистое. Кроме того ее внутренности и икра очень ядовиты для человека. Изредка местные индейцы ловят аллигаторову щуку и все-таки едят, но это скорее в угоду традициям.

Из-за всего этого американцы много лет считали аллигаторову щуку "сорной рыбой" или наносящей ущерб рыболовству, поэтому при каждом удобном случае старались истреблять. Лишь в 1980-х спохватились, но популяция аллигатоовой щуки к тому времени сильно пострадала.

В наши дни это огромное и зубастое чудовище является пределом мечтания для всех американских рыболовов, поймать ее очень престижно, а если изготовить чучело и повесить на стену, то все окружающие и вовсе умрут от зависти. К счастью, в некоторых штатах введен полный запрет на вылов этой рыбы.

Из-за ее размеров, плотоядности, острых зубов и прожорливости возникает логичный вопрос, нападает ли этот монстр на человека. Да, нападает. Правда такие случаи встречаются очень редко и летальных пока еще не было.

С аллигаторовой щукой связывают еще один странный инцидент. В 2008 году в Каспийском море (регион Туркменистана) была выловлена странная зубастая рыба, не похожая на привычную рыбу в этих водах. В длину она достигала почти 2 метра и факт ее поимки потом был подтвержден двумя представителями местной рыбоохраны.

Некоторые высушенные части этой рыбы были позже отправлены в институт для изучения, чтобы был дан ответ, к какому виду принадлежит эта рыба. Ученые сошлись во мнениях, что это какой-то крупный панцирник, но точный вид назвать затруднились.

По некоторым данным в Каспийском море был выловлен именно миссисипский панцирник. Как он туда попал, вопрос уже совсем другого рода. Нередко аллигаторову щуку содержат в частных прудах или аквариумах, так что возможно в море ее выбросил кто-то из горе-аквариумистов.

Причем возможно, что рыба была не одна и может быть там уже давно обитает целая популяция этих аллигаторов-щук.

А на днях аллигаторову щуку снова нашли в неподобающем месте, а именно на британском берегу Южного Уэльса (Великобритания). На труп крупного зубастого существа наткнулась местная жительница, когда гуляла по берегу со своей собакой. В длину рыба была не больше метра и ее далеко не сразу опознали как миссисипского панцирника.

Найти такую рыбу на берегу Уэльса это все равно, что найти пираний в якутском озере и пока никто еще не выдвинул логичную версию того, как аллигаторова щука там оказалась. Или эти рыбки уже заселили и Ла-Манш или ее выбросил кто-то из пресловутых аквариумистов.

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