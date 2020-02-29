Скончался третий пострадавший на вечеринке московской блогерши в бассейне с сухим льдом

29.02.2020, 7:41, Новости дня

Третьей жертвой стал муж Екатерины Диденко.

Утром 29 февраля стало известно о смерти третьего пострадавшего во время вечеринки популярной «аптечной» блогерши Екатерины Диденко. Из жизни ушел ее муж Валентин.

Мужчина скончался в реанимации больницы имени Юдина. Ранее в банном комплексе на юге Москвы погибли гости – Юрий Алферов и Наталья Монакова, обоим было по 25 лет.

Причиной смерти на вечеринке по случаю 29-летия Екатерины Диденко стал сухой лед. Муж блогерши, желая устроить эффектный сюрприз заготовил 25 килограммов сухого льда. Лед бросили в бассейн для эффекта пара.

В итоге началась реакция, пошло выделение диоксида углерода, из-за которого купающиеся получили химические ожоги и отек легких. Двое скончались на месте. Шестерых человек госпитализировали, одни из пострадавших стал сотрудник банного комплекса «Девятый вал» Александр Белов.

Сама Екатерина Диденко не пострадала. На блогершу подписано более миллиона человек. Блог Диденко посвящен лекарствам и тому, как сэкономить на покупке медикаментов. В профиле блогерша называет себя «аптечным ревизорро».