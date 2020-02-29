Польша заявила о готовности помочь Белоруссии с нефтью

29.02.2020, 7:32, Новости дня

Польша заинтересована в помощи Белоруссии с поставками нефти из США, сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски.

«Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы по возможности помочь Белоруссии поставками нефти, если это будет необходимо», – цитирует РИА «Новости» Наимского.

Уполномоченный правительства напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео ранее выразил готовность обеспечить поставки американской нефти Белоруссии.

Он добавил, что республика должна решить, нужны ли ей поставки, и купить нефть. 

«Тогда мы через нашу транспортную систему можем им доставить сначала небольшой объем нефти, а со временем намного больший», – сказал представитель Польши.

Ранее РФ и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть. 

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что из-за ограничений Россией поставок «грязной» нефти экспорт республики снизился на 2 млрд 55 млн долларов. 



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