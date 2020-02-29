Эрдоган решил провести переговоры с главами ряда стран

29.02.2020, 7:32, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с главами США, Германии, Франции и Великобритании, об этом сообщил в пятницу руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным оба лидера договорились вскоре провести двустороннюю встречу, передает ТАСС.

Также Эрдоган планирует провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, информирует телеканал NTV со ссылкой на Алтуна.

Кроме того, представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС продолжит оказывать финансовую помощь Турции, принимающей сирийских беженцев.

«Как вы знаете, в рамках соглашения (между Турцией и ЕС по мигрантам – прим. ВЗГЛЯД) 6 млрд евро были выделены на поддержку беженцев и принимающих их общин. Эти деньги не для властей Турции, а для жизненно важных потребностей беженцев. Мы признаем, что эти потребности никуда не денутся в будущем, поэтому вы можете ожидать, что ЕС продолжит оказывать помощь», – сказал он.

Эрдоган ранее заявил о намерении не позднее 5 марта провести встречу «лицом к лицу» с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Сирии.

В пятницу главы государств провели телефонный разговор, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время.

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