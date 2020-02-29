АТОР сообщила об угрожающем положении туротрасли в России

29.02.2020, 7:31, Новости дня

Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) обратилась к правительству с письмом, в котором сообщила об угрожающем положении туристической отрасли.

Такое положение сложилось после рекомендаций Ростуризма из-за коронавируса, уточнили в АТОР, передает РИА «Новости».

В письме изложена просьба изменить сроки запрета продажи туров в небезопасные по коронавирусу страны, передает ТАСС. Это необходимо для того, чтобы избежать коллапса на рынке, отметили в АТОР.

Письмо написано на имя вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Татьяны Голиковой, в послании говорится, что формулировка Роспотребнадзора и Ростуризма «до нормализации эпидемиологической обстановки» не устанавливает конкретные сроки.

В АТОР отметили, что рекомендации Ростуризма являются основанием для расторжения потребителями договоров о продаже туров в Италию, Южную Корею и Иран, это повлечет существенные убытки для туроператоров.

Согласно действующим нормам, туристы в случае обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране выезда угрозы безопасности их жизни и здоровья, могут потребовать расторжение договора.

«Но при этом туроператоры не имеют права в таких случаях удерживать фактически понесенные расходы или применять норму об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажора)», – отметили в АТОР.

Туроператоры считают, что эта норма ставит их в заведомо неравное положение по сравнению с партнерами из смежных отраслей, из чьих услуг формируются туристские продукты.

В АТОР уточнили, что речь идет обо авиакомпаниях и страховом бизнесе, которые могут удерживать деньги, полученные от туроператоров при закупке услуг перевозки в рамках пакетного тура.

При этом туроператоры вынуждены осуществлять возвраты туристам из собственных средств, хотя зачастую авиаперевозка составляет половину общей стоимости тура.

АТОР просит правительство изучить ситуацию и «в кратчайшие сроки принять решения, позволяющие определить точные сроки действия рекомендации Ростуризма от 27 февраля 2020 года».

В АТОР полагают, что в дальнейшем было бы правильно определять сроки подобных рекомендаций в адрес бизнеса, это позволило бы минимизировать негативные последствия для туриндустрии.

Ранее в АТОР заявили, что потери туроператоров составили 27 млрд рублей из-за запретов на продажу туров в ряд стран из-за распространения коронавируса.

Накануне Ростуризм рекомендовал туристическим операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах.