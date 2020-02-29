За сутки в Южной Корее коронавирусом заразилось больше людей, чем в Китае

29.02.2020, 7:31, Новости дня

В материковом Китае за сутки коронавирусом заразились 427 человек, в Южной Корее – 594, сообщают китайский госкомитет по здравоохранению и южнокорейский минздрав.

В 31 провинции Китая число подтвержденных случаев заражения достигло 79 тыс. 251. При этом 2 тыс. 835 человек скончались. Число выздоровевших (39 тыс. 2 человека) впервые превысило число тех, кто находится на лечении (37 тыс. 414), передает РИА «Новости».

Южная Корея подтвердила 594 новых случая заражения. Всего в стране заболел 2 тыс. 931 человек, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Скончались 16 человек.

Напомним, с 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. 



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