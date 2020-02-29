США призвали Россию «посадить боевые самолеты» в Сирии

29.02.2020, 7:31, Новости дня

России следует «немедленно посадить ее боевые самолеты», которые действуют в Сирии, сообщила постпред США при ООН Келли Крафт.

Крафт выразила поддержку Турции, заявив о «неоправданном нападении на турецкие наблюдательные посты». Постпред призвала «все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня», о которых договорились в 2018 году.

Российский постпред Василий Небензя напомнил, что турецкие военные погибли за пределами наблюдательного поста, передает РИА «Новости».

По мнению Крафт, ситуация в Идлибе должна «вбить последний гвоздь в крышку гроба астанинского формата». Постпред США обвинила Москву и Дамаск в том, что они якобы три раза «нарушали астанинские соглашения о прекращении огня».

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что цель созванного Британией заседания Совбеза лишь в том, чтобы дискредитировать астанинский формат.

Напомним, комментируя обострение конфликта между Сирией и Турцией, Небензя заявил, что сирийская армия имеет полное право отвечать на удары террористов на своей суверенной территории.