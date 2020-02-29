Ирина Салтыкова не могла купить обувь для дочери в Турции из-за нехватки денег

29.02.2020, 7:16, Разное

Ирина Салтыкова является одной из самых ярких звезд российской эстрады. Продюсер Александр Валов вспомнил о сотрудничестве с певицей в прежнее время.
По его словам, даже когда Ирина Салтыкова еще не пользовалась огромной популярностью на сцене, она нравилась многим мужчинам благодаря красивой внешности: соблазнительная и эффектная блондинка будоражила мужской взгляд. С финансовыми ресурсами в то время у исполнительницы были сложности, особенно после расставания с отцом ее дочери Алисы Виктором Салтыковым.

Однажды в рамках гастролей певица отправилась в Турцию с дочерью и подругами. Друзья артистки ушли в аквапарк купаться, но Салтыкова не последовала их примеру. Александр Валов нашел ее на рынке, где звезда присматривала детскую обувь. У Алисы отсутствовали шлепанцы, необходимые для похода, а новые стоили 30 долларов. Певица призналась, что это дорого, и у нее нет таких денег. «Придется предлагать себя на пляже, чтобы заработать», — шутила тогда звезда.



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