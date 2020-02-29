Трагедия в бассейне: с помощью сухого льда участники хотели создать красивый туман

29.02.2020, 7:11, Новости дня

Расследовать трагедию в банном комплексе Москвы будет главное управление Следственного комитета столицы. Погибли два человека, еще несколько остаются в больнице в тяжелом состоянии, напоминает телеканал "Россия 24". Согласно другим источникам, погибших трое.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Люди отравились парами сухого льда, 25 килограммов которого засыпали в бассейн. В бане проходила вечеринка по случаю дня рождения инстаграм-блогера Екатерины Диденко. При помощи сухого льда участники праздника хотели создать эффект тумана для красивой съемки. Но химикат при контакте с водой выделил большой объем углекислого газа, и люди задохнулись.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Продажи кроссовера Nissan Qashqai выросли на 8,5% в РФ в 2019 году

17.02 / Мировые компании выплатили рекордные дивиденды в 2019 году

18.02 / Хомчак утверждает, что бой на Донбассе произошел вне зоны отвода сил и средств в Золотом

12.02 / Синоптики рассказали о погоде в столице

21.01 / Тунберг в Давосе заявила, что у человечества осталось меньше восьми лет, чтобы спасти планету

26.02 / 9,6% украинцев считает, что на Донбассе идет война между США и РФ – опрос

08.01 / Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь

05.01 / Организаторы DreamBIG Forum отказались от выступления поддержавшей аннексию Крыма Хакамады

23.02 / Погибшая и пострадавшие: во Владимирской области произошло ДТП с маршруткой

03.02 / Экономика: РФ вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика