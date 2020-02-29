Пентагон подписал контракт на производство РК Javelin для Украины и Грузии на $18 млн

29.02.2020, 7:11, Новости дня

Контракты на производство ракетных комплексов Javelin для Украины и Грузии получила американская компания из Аризоны. Уведомление о новых коммерческих соглашениях опубликовало на своем сайте министерство обороны США.

Общая сумма контракта превысила 18 миллионов долларов, сообщает телеканал "Россия 24". В рамках программы по продаже оружия и военной техники за границу ракетные комплексы изготовят также для Литвы, Турции, Чехии и Эстонии. Закончить производство ракет должны к концу июня.

В октябре 2019 года Пентагон оповестил конгресс США о намерении продать Украине еще 150 ракет для комплексов Javelin и другой сопутствующей военной техники на 39,2 миллиона долларов.