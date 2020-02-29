Определился первый финалист теннисного турнира в Акапулько

29.02.2020, 7:10, Новости дня

В мексиканском Акапулько завершился полуфинальный матч теннисного турнира между американцем Тейлором Фрицом и его соотечественником Джоном Изнером. Встреча между ними продолжалась 1 час 41 минуту. Победу в ней одержал Фриц в трех партиях со счетом 2:6, 7:5, 6:3.

В финале американец сыграет с победителем другого полуфинала между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Болгарии Григором Димитровым, которые в настоящий момент проводят первый сет.

Напомним, что призовой фонд турнира в Акапулько превышает 1,8 миллиона долларов.



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