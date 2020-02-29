В память о 29-й новосибирской лыжной бригаде стартовал «Ледовый марафон 2020»

29.02.2020, 6:40, Новости дня

В Новосибирске в пятницу, 28 февраля, стартовал «Ледовый марафон 2020», участники которого, прибывшие из разных регионов России, смогут испытать себя на прочность, преодолев 50 километров за три дня. Поход посвятили подвигу солдат 29-й лыжной бригады, сформированной в Новосибирской области, и воинам, пропавшим без вести в годы войны.

Поход начался от Ярковской средней школы, где собрались школьники, кадеты, студенты и их руководители. Прежде чем выйти на лыжню, нужно пройти медицинскую проверку, а затем инструктаж, сообщают «Вести».

Самому молодому участнику похода, Никите Сулееву, 13 лет. Он живет в Новосибирске, любит лыжи и историю.

«Ребятишки на себя примеряют тяжести и трудности, которые испытывали наши сибирские лыжники, освобождая страну от фашистской нечисти. Здесь ребята из шести регионов Сибири и города Москвы», – отметила организатор, руководитель Новосибирского регионального отделения «Поисковое движения России» Наталья Некрасова.

Принять участие в марафоне выразили желание более 300 человек, однако стартовали 200 участников – остальные не прошли по состоянию здоровья.

Лыжники преодолевают дистанцию 50 километров группами в трех колоннах. Впереди едет старший инструктор, а последним – замыкающий.

Участники похода отмечают, что по лыжне идти легко. Первая остановка их ждет в селе Боровое. Привалы запланированы в нескольких населенных пунктах. Там участники выступят с уроками мужества, расскажут о деле поисковиков, возложат цветы к памятникам воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Завершится марафон в воскресение, 1 марта, в селе Верх-Ирмень.