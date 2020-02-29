Болгария усилила контроль на границе с Турцией

29.02.2020, 6:40, Новости дня

Болгария усиливает охрану границы с Турцией после сообщений о том, что Анкара решила больше не препятствовать мигрантам и беженцам, направляющимся в Европу, сообщил премьер-министр Бойко Борисов.

«Получили информацию о появлении в Турции больших групп мигрантов, [направляющихся к нашей границе], еще ночью отправили на усиление границы подразделения жандармерии, усилили морскую границу. Беспокоит, что турецкие пограничники отозвали свои посты», – цитирует ТАСС Борисова. 

По его словам, в настоящее время есть реальная угроза от волны беженцев из Сирии, «и паника в том районе огромна».

Также премьер сообщил о необходимости провести дополнительные переговоры с Турцией и НАТО, чтобы обеспечить координацию действий со всеми заинтересованными структурами.

Борисов добавил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

В свою очередь вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов сообщил, что утром пограничники предотвратили попытку перехода болгаро-турецкой границы двумя группами мигрантов по 30 человек. 

«Заявляю категоричную решимость армии оказать полное содействие и предпринять все необходимые меры по защите государственной границе, не допустить на территорию Болгарии ни одного нелегального мигранта», – сказал Каракачанов, отметив готовность болгарской армии выдвинуть к границе 1000 военнослужащих и до 140 единиц техники. 

В пятницу Турция решила открыть сирийским мигрантам дорогу в Европу после того, как от авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли почти 30 турецких военных. 

В правящей турецкой Партии справедливости и развития заявили, что Турция отныне считает сирийские войска «вражескими целями». Турецкие силы нанесли удары по Сирии.



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