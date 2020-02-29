Сирийские войска освободили три поселка на границе Идлиба и Хамы

29.02.2020, 6:40, Новости дня

Подразделения сирийской армии вернули под контроль населенные пункты Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые находятся у административной границы провинций Идлиб и Хама.

Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что в ходе ожесточенного боя удерживавшим эти поселки террористам были нанесены потери в живой силе и технике, передает ТАСС.

Наступление проводится для освобождения региона Джебель-эз-Завия на юге Идлиба и прилегающих в нему районов, где сосредоточены основные силы бандформирований.

Это позволит войскам выйти с южного направления к шоссе Алеппо – Латакия на участке между Саракибом и Джиср-эш-Шугуром. Кроме боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) войскам противостоят вооруженные исламисты, связанные с запрещенной в РФ ассоциацией «Братья-мусульмане».

Ранее в Минобороны сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск.

Сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.

В результате погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

После состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которого политики не исключили встречи в ближайшее время.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город.