Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

29.02.2020, 6:40, Новости дня

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.

Афины наложили вето, поскольку в заявление не включили их предложение «о ссылке на соблюдение соглашения ЕС-Турция о беженцах и мигрантах», передает РИА «Новости» со ссылкой на греческую газету «Вима».

Отмечается, что ряд стран оказал сильное сопротивление этому предложению. в частности, против выступили Великобритания, Германия, Франция и США.

Издание сообщает, что заседание на уровне постпредов «закончилось без совместного заявления, но ситуация изменилась позднее в тот же день».

При этом Турция попросила помощи в области ПВО, «разведки и так далее, но по этим вопросам, похоже, нет согласия».

Греция максимально усилила охрану морских и сухопутных границ с Турцией.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.



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