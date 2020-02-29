Из-за Сандерса Демпартия США оказалась близка к расколу

29.02.2020, 6:40, Новости дня

Руководство Демократической партии США готово пойти на раскол, лишь бы не допустить выдвижения сенатора Берни Сандерса кандидатом на президентских выборах, пишут СМИ.

New York Times ссылается на «десятки бесед с лидерами демократов». Как пишет издание, демократы «готовы пойти на риск внутрипартийных разногласий», если у них будет возможность заблокировать выдвижение Сандерса.

В Демпартии боятся, что его кандидатура обернется провалом для партии на выборах в ноябре, когда выбирать будут не только президента США, но и всю Палату представителей, а также 35 членов Сената. Утверждается, что Сандерс имеет «активную, но ограниченную по масштабам поддержку», передает ТАСС.

Беспокойство выражают лидеры демократов «от Калифорнии до Северной и Южной Каролины, от Северной Дакоты до Огайо». Они боятся, что кандидат, «позиционирующий себя в качестве демократического социалиста», не только проиграет нынешнему главе американского государства Дональду Трампу, но и «подорвет позиции умеренных демократических кандидатов» на парламентских выборах.



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